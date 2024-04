Plus Kreis Birkenfeld

SGH Rinzenberg peilt 15 Punkte aus sieben Spielen an – Göttschied und Bergen kämpfen um den zweiten Platz

Von Björn Peters

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Duelle in der oberen und der unteren Tabellenregion stehen dieses Wochenende im Mittelpunkt der Geschehnisse in der B-Klasse Birkenfeld. Während in Staffel 1 der SV Göttschied die SG Bergen/Berschweiler zum Verfolgerduell empfängt, geht es in Klasse 2 zwischen der SGH Rinzenberg und dem Bollenbacher SV II gegen den Abstieg.