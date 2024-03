Plus Karbach Karbach gegen Rot-Weiss ohne Keeper Reifenschneider – Momentan gäbe es acht (!) Absteiger Von Michael Bongard i Torwart Marc Reifenschneider verletzte sich im Abschlusstraining am Fuß und wird dem FC Karbach im Heimspiel am heutigen Karsamstag (15.30 Uhr) gegen Rot-Weiss Koblenz mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. Foto: B&P Schmitt Derby am Karsamstag in Karbach: In der Fußball-Oberliga empfängt der Tabellenzehnte FC Karbach (40 Punkte) um 15.30 Uhr auf dem Quintinsberg-Rasen den Siebten Rot-Weiss Koblenz (45 Zähler). Karbach hat zuletzt zweimal, Rot-Weiss sogar dreimal nach Gang verloren. Lesezeit: 2 Minuten

Durch die Ergebnisse an Gründonnerstag in der Regionalliga Südwest hat sich der Abstiegskampf in der Oberliga zugespitzt: Neben den abgeschlagenen Klubs TuS Koblenz und Schott Mainz steht nun auch mit Mainz 05 II ein dritter Rheinland/Pfalz/Saar-Klub auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga. Das heißt für die 20-köpfige Oberliga: Nach derzeitigem ...