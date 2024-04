Plus Koblenz

Setzt Cosmos Koblenz in Auersmacher den Lauf fort? – Rot-Weiss-Trainer Cift rotiert

Matthias Schlenger Von Klaus Reimann

i Younes Mouadden (rechts), Kapitän des FC Cosmos, kehrt gegen Auersmacher wieder in den Kader der Koblenzer zurück. Foto: Wolfgang Heil

Der FC Rot-Weiss Koblenz ist in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits am Freitagabend in einem Gastspiel beim FV Diefflen gefordert. Derweil möchte der FC Cosmos Koblenz im Spiel beim SV Auersmacher wichtige Punkte im Kampf um den Nichtabstieg holen.