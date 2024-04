Plus Waldalgesheim

Alemannia Waldalgesheim: Ist Ludwigshafen erneut ein Serien-Ausgangspunkt?

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

In Ludwigshafen hat am 8. April 2023 alles begonnen. Elvir Melunovic bestritt bei der Arminia sein erstes Spiel als Trainer des SV Alemannia Waldalgesheim. Mit dem damaligen 1:1 wurde eine Aufholjagd eingeleitet, die ungeschlagen im Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga endete. Nun geht es ein gutes Jahr später zurück nach Ludwigshafen. Am Samstag um 16 Uhr treten die Grün-Weißen im Südweststadion an.