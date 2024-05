Alemannia Waldalgesheim: Erneut gegen einen Absteiger

So nahe liegen manchmal aufregende und entspannte Momente im Fußball beisammen. „Die letzten Minuten waren für mich die ruhigsten, seit ich in Waldalgesheim bin“, sagte Elvir Melunovic, Trainer des Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim, über die Schlussphase des 4:1-Siegs über den FC Bitburg.

Bis zum 3:1 in der 84. Minute hatte er von der Seitenlinie aber mitarbeiten, sein Team permanent laut anfeuern müssen. Das dürfte auch am Samstag notwendig sein, wenn die Alemannen um 15.30 Uhr bei der TSG Pfeddersheim antreten. Die ist zwar wie die Bitburger bereits abgestiegen, doch in der Oberliga gewinnst du keine Spiele im Vorbeigehen. Auch die nächsten drei Punkte, die die Alemannen dringend im Kampf um den Klassenverbleib benötigen, müssen erkämpft und erspielt werden. „Wir werden weiter ans Limit gehen und alles für einen Sieg geben“, sagt Melunovic. Der Kader dürfte unverändert sein. Gut möglich, dass Pierre Merkel wieder startet, auch wenn die Bitburg-Variante mit dem offensiveren Nils Gräff durchaus eine Wiederholung verdient hat.