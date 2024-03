Jugendfußball in der Cochemer Region: Schieferlands D-Junioren sind bereits fürs „Finale“

Nur selten gerieten Schieferlands Torwart David Sastges (links) und seine Vorderleute (in Rot) gegen Wittlicher Tal in Bedrängnis wie hier, denn der JFV mit 8:1 und kann mit Selbstvertrauen ins „Finale“ um die Meisterrundenteilnahme in der D-Junioren-Rheinlandliga am Samstag in Simmern gehen. Foto: Sascha Berkele