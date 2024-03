Plus Mainz/Nentershausen

Konsequenzen für Bundesliga-Flitzer? Eisbachtaler Nachwuchskicker sorgt für Spielunterbrechung in Mainz

Von Andreas Egenolf

i Ein junger Flitzer in Kleidung der Sportfreunde Eisbachtal konnte bei einem Spiel von Mainz 05 von den Ordnern nicht gefangen werden. Foto: IMAGO/Revierfoto

Dass die Sportfreunde Eisbachtal in der Berichterstattung über die Fußball-Bundesliga auftauchen, ist eher eine Seltenheit. Doch am Wochenende sorgte ein Nachwuchsspieler des Westerwälder Traditionsvereins dafür, dass die Eisbären in aller Munde waren. Die Aktion wird nunmehr aller Voraussicht nach aber ein teures Nachspiel haben. Doch was war passiert?