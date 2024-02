Der Ahrweiler BC empfängt zum Jahresauftakt in der Fußball-Rheinlandliga nach exakt zwölf Wochen Winterpause am Samstag (17.30 Uhr) die SG Hochwald. Die Mannschaft von Trainer Julian Feit und Co-Trainer Martin Weber, die beide bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben, geht als Tabellendritter in die verbleibenden 16 Spiele.