B3: Topspiel in Westum hat besondere Brisanz – Oberwinter II hat ganz spezielle Nachwuchssorgen

Im Hinspiel hat der SC Bad Bodendorf (in Weiß) gegen die SG Westum/Löhndorf II (in Rot) in letzter Sekunde noch das 2:2 kassiert und damit die Tabellenführung eingebüßt. Die hat sich die Mannschaft mittlerweile wieder zurückerobert und möchte sie nun im Spitzenspiel gegen den Rivalen diesmal behaupten. Foto: Vollrath