Plus Adenau/Berlin Besondere Auszeichnung für TuWi Adenau – Ehrung zusammen mit Mainz 05 in Berlin i Ehrende und Geehrte bei der Preisverleihung in Berlin (von links): DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, FVR-Präsident Gregor Eibes, Bernd Boeder, Mathias Hofmann (beide TuWi Adenau), Werner Homberger (Mainz 05), Axel Rolland (Kommissionsvorsitzender Gesellschaftliche Verantwortung im Südwestdeutschen Fußballverband) und FVR-Vizepräsident Arianit Besiri. Foto: DFB-Stiftung Sepp Herberger Es ist eine herausragende und besondere Würdigung, die jetzt dem TuWi Adenau und dem Bundesligist Mainz 05 zuteilgeworden ist, zwei Fußballvereine, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Beide erhielten jetzt in Berlin im Rahmen der Sepp-Herberger-Awards den Horst-Eckel-Preis 2024, der an den Fußball-Weltmeister von 1954 erinnert. Lesezeit: 1 Minute

Gewürdigt werden mit diesem Preis vom Deutschen Fußball-Bund Organisationen und Vereine, die sich in besonderer Weise für in Not geratene Fußballer/innen einsetzen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Adenau und Mainz 05 hatten das mit dem Benefizspiel am 14. Oktober 2023 in Adenau realisiert. Der Erlös in Höhe von ...