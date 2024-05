Plus Kreis Rhein/Ahr

B3: Vinxtbachtal kann Tor zur Meisterschaft weit aufstoßen – Bodendorf kurz vor 100er-Marke

Von Lutz Klattenberg

i Mit dem 5:2 beim SV Oberzissen II (rechts Lukas Haas, in der Mitte Luca Mudra) hat die SG Franken (links Mehmet Besart) den vorzeitigen Abstieg verhindert. Gelingt das gegen Grafschaft II erneut? Foto: Vollrath

In der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 3 sind an der Tabellenspitze und am Tabellenende noch alle Entscheidungen offen. Die SG Vinxtbachtal Brohl will dem Titel mit einem Erfolg beim SV Kripp näherkommen. Der SC Bad Bodendorf hat bei der SG Kreuzberg/Ahrbrück nichts anbrennen lassen, mit 6:2 gewonnen und will nun dranbleiben mit einem Erfolg gegen die SG Niederzissen Wehr.