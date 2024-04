Plus Kreis Rhein/Ahr

B3: Oberwinter II bleibt nach 0:8 zumindest ein schöner Trost – Bodendorf macht Boden gut auf Vinxtbachtal

Von Lutz Klattenberg

i K-Sport 5 Eintracht Esch vers Grafschaft 2 Foto: Martin Gausmann/Vollrath

Am 24. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 3 ist Kurioses passiert: Nachdem alle sieben Partien gespielt worden sind, gab es in der Tabelle absolut keinerlei Veränderungen.