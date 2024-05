Plus Region

Zwei aus fünf: Spannung im A1-Abstiegskampf – Neitersen II braucht in der A2 noch einen Sieg

Von René Weiss

i Vor gut einem Jahr schaffte die SG Herdorf über ein Entscheidungsspiel den Verbleib in der A-Klasse – und feierte entsprechend ausgelassen. Ob die Grün-Weißen dem Abstieg nun ein weiteres Mal entkommen? Foto: Jogi

Sechs Punkte sind in der Fußball-Kreisliga A 1 in dieser Saison noch zu vergeben. Und wie es in jedem Jahr so ist, mobilisieren die Mannschaften im Tabellenkeller die letzten Kräfte, um aus der schwierigen Situation das Beste zu machen und sie möglicherweise zu einem Happy-End zu führen.