Plus Kobern-Gondorf

Jubel an der Untermosel: SVU ist vorzeitig Meister und feiert den Aufstieg

Von Wilfried Zils

i Souveräner Meister in der Kreisliga A 5: Der SV Untermosel feiert den Aufstieg in die Bezirksliga Mitte. Foto: Tobias Wirtz/SVU

Genau 48 Jahre ist es her, als der SV Untermosel als Meister den Aufstieg schaffte. Damals wie heute war es der 2. Mai, der dem Verein den Titel in der damaligen 1. Kreisklasse vor dem FC Horchheim bescherte – und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Dieses Mal beseitigte ein souveränes 3:0 (3:0) in der verlegten Partie gegen die SG Rheindörfer die letzten Zweifel.