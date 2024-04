Plus Koblenz

Verfolger Vallendar patzt erneut – Untermosel kann schon kommende Woche Meister werden

Von Daniel Fischer

i Der SV Untermosel um Kapitän Dominik Herold (links) gewann 6:1 beim VfR Koblenz und steht kurz vor der Meisterschaft. Foto: Necktarios Tsamaras

Der SV Untermosel hat am 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut und kann schon in der kommenden Woche Meister werden. Im Abstiegskampf machte derweil die SG Moseltal einen großen Schritt in Richtung Klassenverbeib, während das Aufeinandertreffen zweier Zweitvertretungen spektakulär endete.