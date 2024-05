Plus Eitelborn Verfolgerduell für SG Augst Eitelborn: Lehmler-Elf hat mit der SG Spay eine Rechnung offen Von Marco Rosbach Offiziell ist es ein Auswärtsspiel für die SG Augst Eitelborn, da das Heimrecht in der Hinrunde der Kreisliga A 5 getauscht wurde, empfangen die Westerwälder am Sonntag die SG Spay allerdings im heimischen Augst-Stadion zum Verfolgerduell (14.30 Uhr). Lesezeit: 1 Minute

„Im November letzten Jahres sind wir in Spay mit 2:5 heftig unter die Räder gekommen“, erinnert sich Markus Lehmler, der Trainer der SG Augst. „Wir haben hier also dringend etwas gutzumachen.“ In den letzteren Heimspielen habe es seine Mannschaft allerdings nicht mehr geschafft „den Offensivturbo anzuwerfen wie so oft zuvor“, bedauert ...