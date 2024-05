Spielertrainer Prenku ist sauer: SG St. Katharinen geht 1:6 unter und bangt mehr denn je um den Klassenverbleib

So frei wie in dieser Szene Jannik Hüngsberg kreuzte die SG St. Katharinen-Vettelschoß im Heimspiel gegen die SG Hundsangen (ganz in Rot) nur selten vor dem Gästetorwart Patrick Weimer auf. Am Ende setzte es eine 1:6-Packung für das Team von Spielertrainer Labinot Prenku. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz