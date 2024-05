Plus Region

Mülheim-Kärlich will aus eigener Kraft drinbleiben – Halten die Serien von Rübenach und Anadolu?

i Dominik Lauer, der Trainer des FV Rübenach, hatte bei seinem Team zuletzt wenig zu bemängeln. Foto: Didi Mühlen

In der Fußball-Bezirksliga Mitte naht die Zeit der Entscheidungen: Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich II wäre mit einem Sieg in Boppard der Klassenverbleib endgültig unter Dach und Fach. Während es für den SV Anadolu darum geht, den zweiten Platz gegenüber dem TuS Oberwinter zu behaupten, können der FV Rübenach und der SV Weitersburg unbelastet in ihre Partien gehen.