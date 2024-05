Plus Kreis Ahrweiler Letzte Chance für Westum – Hohe Hürde für Oberzissen – Oberwinter erwartet Mendig – Grafschaft hat noch Lust Von Daniel Fischer, Jan Müller i Der TuS Mayen (rote Hosen, hier Tim Schneider im Einsatz) ist dem TuS Oberwinter (links Marlo Bollig) noch in die Parade gefahren und hat aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gemacht. Im Heimspiel gegen Mendig möchte Oberwinter nun nicht weitere Punkte einbüßen im Kampf um Rang zwei. Foto: J. Niebergall Die Zeit der Entscheidungen naht in der auslaufenden Fußball-Bezirksliga. Im Abstiegskampf steht die SG Westum/Löhndorf vor ihrer letzten Chance, während der SV Oberzissen theoretisch den Klassenverbleib feiern könnte. Der TuS Oberwinter hat derweil im Kampf um Rang zwei zu Hause eine hohe Hürde zu nehmen. Die Grafschafter SG möchte sich nur noch ordentlich verabschieden. Lesezeit: 5 Minuten

Grafschafter SG - SG Viertäler Oberwesel (So., 14.30 Uhr). Im drittletzten Saisonspiel geht es für die Grafschafter gegen die ebenfalls bereits abgestiegenen Oberweseler. Sportlich belanglos, soll dennoch für die Gastgeber auf der Abschiedstour in der Bezirksliga noch einmal ein Sieg herausspringen, es wäre der erst vierte in dieser Saison. „Wir hatten ...