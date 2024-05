DHB-Team startet ohne Knorr in Lehrgangswoche

ARCHIV - Die DHB-Auswahl startet ohne Juri Knorr in die Lehrgangswoche in Dänemark.

Dortmund (dpa). Deutschlands Handballer sind ohne Spielmacher Juri Knorr in die Lehrgangswoche mit dem abschließenden Testspiel am Sonntag gegen Schweden gestartet.

Der 23 Jahre alte Nationalspieler sei wegen eines akuten Infekts zunächst nicht mit nach Kopenhagen gereist, teilte der Deutsche Handballbund mit. Demnach hofft Knorr allerdings, im Verlauf der Woche nachzureisen.

Aus dem ursprünglich 18-köpfigen Aufgebot muss Bundestrainer Alfred Gislason außerdem auf den Göppinger Sebastian Heymann, Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Nils Lichtlein verzichten. Der Isländer nominierte dafür Luca Witzke vom SC DHfK Leipzig und den Hannoveraner Martin Hanne nach.

Standort des Trainingslagers mit zunächst 16 Spielern ist die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Möglich wurde die zusätzliche Maßnahme durch die direkte Qualifikation für die WM 2025, wodurch die in der zweiten Mai-Woche angesetzten Playoff-Spiele umgangen werden. Am Freitag zieht der DHB-Tross weiter nach Schweden, wo am Sonntag (14.30 Uhr) in Växjö das Duell mit dem EM-Dritten steigt.

Die Lehrgangswoche dient auch als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Frankreich. Beim Saison-Höhepunkt trifft die DHB-Auswahl in der Vorrundengruppe A auf Schweden, Spanien, Kroatien, Slowenien und Japan. Die Vorrundenspiele der Männer finden am 27., 29. und 31. Juli sowie am 2. und 4. August statt.