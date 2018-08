Die Deutschland-Tour kommt: Radsport-Spektakel startet in Koblenz

Die Deutschland-Tour ist nach zehnjähriger Pause wieder da! Und das Deutsche Eck wird am Donnerstag, 23. August, Startort des viertägigen Spektakels für Radprofis sein. So viel steht bereits fest: Die hochkarätige Veranstaltung ist keine Eintagsfliege.

Rolf Fiedler vom Sport- und Bäderamt, Oberbürgermeister David Langner sowie Monika Tressel und Andreas Lenze vom Projektteam für die Begleitveranstaltung stellten am Montagabend erste Details zum Start der Deutschland-Tour vor. Foto: Reinhard Kallenbach

Mitarbeiter der Verwaltung stellten am Montagabend den Ablauf der Großveranstaltung im Rathaus vor. Allerdings wurde auch deutlich, dass noch viele Details geklärt werden müssen. So viel steht bereits fest: Der Veranstalter, die Amaury Sport Organisation (A.S.O.) aus Boulogne-Billancourt und der Bund Deutscher Radfahrer, planen bereits für die kommenden zehn Jahre.

Warum Koblenz dabei ist? Oberbürgermeister David Langner gab die Antwort: Das Oberzentrum will sich schon jetzt als Stadt für Fahrradfahrer positionieren, die sie einmal sein will. Darüber hinaus hofft der Stadtchef auf einen Werbeeffekt für die Radsportvereine in der Region. Und schließlich gibt es noch einen dritten Grund – es werden, so Rudolf Fiedler vom Sport- und Bäderamt, noch freiwillige Helfer gesucht, weil die Profi-Tour nur ein Teil eines ganzen Veranstaltungsreigens ist, der bereits am Mittwoch, 22. August, beginnt. Die zahlreich anwesenden Vereinsvertreter signalisierten auch Bereitschaft mitzuziehen, doch mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass der Veranstalter noch kein detailliertes Informationsmaterial zur Verfügung stellen kann, weil an der exakten Streckenführung noch gefeilt werden muss.

Wie dem auch sei – das Medieninteresse ist enorm, es wird unter anderem eine Live-Berichterstattung geben. Denn das ehrgeizige Ziel ist es, an erfolgreiche alte Zeiten anzuknüpfen. Damals zog die Deutschland-Tour noch eine Woche durch die Lande, dieses Mal müssen vier Etappen reichen. Vorerst. Denn in den kommenden Jahren dürfte sich das ändern. Los geht es wie gesagt am Donnerstagvormittag in Koblenz. Nach einem neutralen Start gegen 11.30 Uhr und einer Runde durch die Stadt wird dann auf der B 42 die Etappe scharf gestaltet. Zunächst geht es zum Gelbbachtal und von dort über den Westerwald nach Bonn. Dabei werden rund 154 Kilometer zurückgelegt. Für Profis ist die Etappe also noch gut zu bewältigen. „Die zweite Etappe wird die härteste Etappe der Tour“, erklärte Monika Tressel vom Projektteam der Stadt. Denn dann müssen die Teilnehmer auf insgesamt 212 Kilometer zahlreiche Steigungen meistern, weil es über die Eifel nach Trier geht. Die dritte, insgesamt 177 Kilometer lange Etappe, wird von Trier nach Merzig führen. Von dort wird es einen Transfer nach Lorsch geben, wo die letzte Etappe (200 Kilometer) nach Stuttgart beginnt.

Bereits in Koblenz wird den Besuchern einiges geboten. So werden am 22. August ab 18 Uhr die Teilnehmer mit der Seilbahn einschweben, ihre Räder in Empfang nehmen und auf einer Bühne vorgestellt. Schon am Nachmittag werden sich das Deutsche Eck und das Peter-Altmeier-Ufer in ein Festival-Gelände verwandeln, wobei sich von 15 bis 20 Uhr Initiativen und Vereine rund ums Fahrrad präsentieren können. Und schließlich wird es die Möglichkeit geben, selbst mitzuradeln – ganz unabhängig vom Leistungspotenzial. Jedermann kann dann auf einer für die „Ride Tour“ reservierte Strecke fahren. Und für den Nachwuchs zwischen drei und zwölf Jahren gibt es eine „Kids Tour“.

Weitere Informationen zur Tour und über die Anmeldemodalitäten gibt es im Internet unter www.deutschland-tour.com

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach