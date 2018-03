RZ-KOMMENTAR: Letzte Nürburgring-Chance nach der Irrfahrt

Es kommentiert RZ-Chefreporterin Ursula Samary

Ein unverstellter und nüchterner Blick auf die wirtschaftlichen Fakten: Dies kann nach der seit Jahren erkennbaren Irrfahrt in die Insolvenz eine letzte und große Chance für die legendäre Rennstrecke am Nürburgring sein. Denn die Sanierer schleppen nicht den Ballast politischer Rücksichten mit sich herum und lassen sich auch nicht von Wahlterminen unter Druck setzen, wenn sie nach dem großen Befreiungsschlag den Weg aus der Misere suchen.

Gleichwohl stehen sie nach dem Desaster der vergangenen Jahre vor einer Herkulesaufgabe. Da ist nur zu hoffen, dass die Prognose stimmt: Eine Insolvenz macht vieles möglich, was früher unmöglich schien. Zwar ist die Nordschleife noch immer hochprofitabel und ihr Mythos weltweit ungebrochen. Aber der Freizeitpark ist so defizitär, wie es alle Investoren seit dem Bau der neuen Grand- Prix-Strecke erwartet haben. Deshalb haben sie auch nie (leere) Spaßpaläste in die Eifel geklotzt, die hier nicht vierspurig zu erreichen ist. Die seit Jahren stillstehende Achterbahn ist zum Menetekel der staatlichen Fehlkalkulation geworden. Deshalb wird es nicht leicht sein, das einst mindestens 330 Millionen Euro teure Projekt „Nürburgring 2009“ komplett zu vermarkten. Das wird nur über den Preis oder ein völlig neues Konzept gelingen.

Für die einstigen Macher mit Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) an der Spitze ist die bittere Stunde der ungeschminkten Zahlen gekommen. Und die sind tiefrot. Becks Ansage, dass nach dem Ring-Ausbau ein ganzjähriger Betrieb floriert und „dies den Steuerzahler keinen einzigen Euro kostet“, ist gescheitert – nicht an der EU, sondern an gigantischen Geburtsfehlern des Konstrukts. Dieses Eingeständnis, so schwer es Politikern auch fällt, gehört auch zur politischen Pleite. Bezahlen müssen sie andere.

Die Sanierer sondieren jetzt, was die riesige Investition noch wert ist und mit welchem Investor Arbeitsplätze zu sichern sind. Am ersten Arbeitstag können sie noch nicht absehen, was sie in dem Betrieb (neben hoch motivierten Mitarbeitern) in Büchern und Vertragsrisiken erwartet. Auch für erfahrene Fachanwälte hat die öffentlich-rechtliche Pleite im Zusammenspiel mit der EU-Kommission den Charakter des Außergewöhnlichen. Die Region hat dabei aber die Chance, ihren Sachverstand einzubringen. Denn sie sitzt in der Kontrollinstanz der Gläubiger und damit an einem starken Hebel – auch beim Zuschlag des finalen Sanierungskonzepts.

