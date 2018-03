Nürburgring-Pleite: Ecclestone will helfen

Formel-1-Tycoon Ecclestone möchte der Krisenrennstrecke Nürburgring helfen und sich mit Verantwortlichen treffen. Neu ins Spiel kommen soll nach dem Willen der CDU auch der Landesrechnungshof. Die SPD gibt derweil zu, dass die Steuerzahler doch noch bluten könnten.

Formel 1-Boss Bernie Ecclestone will den insolventen Nürburgring-Betreibern entgegenkommen. Der Brite bot an, 2013 selbst als Veranstalter aufzutreten und auf das Antrittsgeld von 20 Millionen Euro zu verzichten. Foto: dpa

Nürburg/Mainz – Formel-1-Chef Bernie Ecclestone will die Verantwortlichen des angeschlagenen Nürburgrings treffen. Er wisse noch nicht genau, wann er nach Deutschland komme. "Aber möglicherweise schon sehr bald", versicherte der 81-jährige Brite in einem Interview der "Bild"-Zeitung (Freitag). "Wir wollen sehen, ob wir ihnen helfen können." 2013 soll eigentlich der deutsche Grand Prix auf dem Nürburgring stattfinden. Hinter dessen Zukunft steht wegen der Insolvenz der Besitzgesellschaft allerdings ein dickes Fragezeichen. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsopposition will nun den Rechnungshof einschalten.

Der Sprecher der Sanierungsexperten im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, Pietro Nuvoloni, sagte: "Wir begrüßen ausdrücklich das Interesse von Herrn Ecclestone." Zuerst müsse es aber eine Einigung mit den gekündigten Rennstrecken-Betreibern Jörg Lindner und Kai Richter über ihren Abzug geben, um Rechtssicherheit zu erlangen. Beide hatten Interesse an einem neuen Bieterverfahren für den Eifel-Ring bekundet. "Erst dann starten wir Gespräche mit allen Interessenten, gerne auch mit den Herren Ecclestone, Lindner und Richter", betonte Nuvoloni. Das Land Rheinland-Pfalz hatte beiden Betreibern wegen ausstehender Pacht gekündigt.

Der Antrag für eine Prüfung des Rechnungshofs soll nach dem Willen der CDU-Fraktion in der Sondersitzung des Mainzer Landtags zum Nürburgring-Desaster am kommenden Mittwoch beschlossen werden. "Eine Prüfung durch dieses Gremium wird sicher weiteres Licht in die Affäre bringen. Möglicherweise ergeben sich auch Anhaltspunkte für strafrechtlich Relevantes", teilte der Parlamentarische Geschäftsführer Hans-Josef Bracht mit.

Die CDU vermutet, dass die frühere SPD-Alleinregierung von Ministerpräsident Kurt Beck schon vor der Landtagswahl im März 2011 die Gefahr einer Pleite kannte, aber der Öffentlichkeit verschwieg. Tatsächlich zitierte die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag aus einem internen Gutachten vom Juli 2010, das bereits damals Verluste von fast 200 Millionen Euro bis 2020 voraussagte.

Das Infrastrukturministerium wies die Kritik am Freitag zurück. Landtag und Öffentlichkeit seien schon deutlich vor der Landtagswahl umfassend über die Ergebnisse des Gutachtens informiert gewesen. Zudem habe dieses unterm Strich gar nicht vor einem Debakel gewarnt, "vielmehr wurde der Nürburgring GmbH eine positive Prognose erstellt".

Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hatte bislang betont, dass die Investitionen am Ring die Steuerzahler nicht belasten würden. Nun sagte SPD-Generalsekretär Alexander Schweitzer in der SWR-Fernsehsendung "Zur Sache Rheinland-Pfalz" am Donnerstagabend: "Es ist tatsächlich davon auszugehen, dass wir am Ende mit dem Landeshaushalt in Verantwortung gehen müssen." Schweitzer gab zu: "Natürlich sind Fehler gemacht worden." CDU-Generalsekretär Patrick Schnieder sprach von "politischer Insolvenzverschleppung". Man habe seinerzeit versucht, sich über die Landtagswahl im März 2011 zu retten.

Ecclestone betonte in der "Bild"-Zeitung, er habe nicht aus Angst vor einer möglichen Verhaftung seinen angekündigten Besuch beim Großen Preis von Deutschland vor einer Woche am badischen Hockenheimring ausgelassen. "Nein. Niemand hat mir gesagt, dass ich verhaftet würde." Die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher Bestechung in zweistelliger Millionenhöhe gegen Ecclestone. Der Brite weist die Vorwürfe zurück.