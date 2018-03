Bad Neuenahr-Ahrweiler – Der Unfall am vergangenen Freitag, bei dem auf der B 266 in Lohrsorf ein Pkw mit einem Linienbus zusammengestoßen war, hat ein Todesopfer gefordert.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, erlag der 85-jährige Pkw-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Neuwieder Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der ältere Mann war beim Durchfahren einer S-Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Linienbus kollidiert. Der 49-jährige Busfahrer wurde ebenfalls schwer verletzt.