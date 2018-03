Nach brutalen Tiertötungen: Polizei sucht Zeugen

Aus unserem Archiv

Malberg/Betzdorf

Nach dem blutigen Gemetzel in einem Tierstall in Malberg (Kreis Altenkirchen) läuft die Suche nach den Tätern auf Hochtouren. "Wir tappen noch im Dunkeln», erklärte jetzt Franz Orthen, Leiter der Kriminalinspektion in Betzdorf.