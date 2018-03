Lemke: Recycling von Anfang an mitdenken

Die EU-Kommission hat ihre Strategie zum Umgang mit Plastikmüll vorgelegt. Sämtliche Plastikverpackungen in Europa sollen bis 2030 wiederverwertbar werden. Dies ist Teil einer Strategie der EU-Kommission, um Plastikabfälle zu verringern, das Recycling voranzubringen und Menschen, Meere und Umwelt besser zu schützen. Der früheren Wirtschaftsministerin Eveline Lemke reicht das nicht. Sie fordert: Neue EU-Spielregeln reichen nicht. Die Recycling-Industrie gehört mit Eco-Designern an einen Tisch! Hier ihr Plädoyer:

Wenn es Abfall ist, ist es zu spät. Deswegen empfehlen Experten, schon beim Design von Verpackungen konsequenter auf die Weiterverwertung zu achten.

Foto: dpa

Bisher gelten wir in Deutschland als Recycling-Weltmeister, dennoch kann unser System der Produktverantwortung nicht als vorbildlich gelten. Dies würde voraussetzen, dass das System einwandfrei funktioniert, und es sagt auch nichts über die Qualität von Upcycling aus. Da ist noch viel Luft nach oben. Was muss passieren?

Kunststoffverpackungen müssen in Zukunft nicht recycelt, sondern upgecycelt werden, damit sie nach Gebrauch einen nutzbaren Rohstoff für neue Kunststoffprodukte bieten. Noch lassen sich Kunststoffverpackungen zu einem großen Teil nur mit Qualitätsverlusten recyceln. Wenn sie überhaupt recycelt werden. Zudem wird etwa die Hälfte der gebrauchten Kunststoffverpackungen in Deutschland nicht hochwertig wiederverwertet, sondern in der Regel verbrannt, um damit Energie zu gewinnen. Grund ist: Der Aufwand für ein hochwertiges Recycling ist zu hoch und damit zu teuer, wenn etwa verschiedene Kunststoffe miteinander untrennbar verbunden sind oder aber der Kunststoff mit Aluminium bedampft oder mit Papier kombiniert ist. Auch viel Farbe und fest verklebte Etiketten, die aus einem andern Material sind als die Verpackung selbst, verhindern, dass die Kunststoffe in einen sinnvollen Materialkreislauf geführt werden. Die Beispiele zeigen, dass Verpackungen mit einem Design für Upcycling entwickelt werden sollten.

Eveline Lemke Foto: dpa

Was wir also brauchen, sind Verpackungsdesigner, die um- und konsequent in Kreisläufen denken. Wir brauchen Eco-Designer, für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen bei der Gestaltung Priorität hat. Sie sind sicher kreativ genug, nachhaltige Lösungen zu finden. Dazu allerdings muss der Handel, der die Verpackungen für seine Produkte bestellt, auch entsprechend ordern. Es gibt erste Anzeichen, dass große Handelsketten nachhaltige Verpackungen als „Marktlücke“ entdecken. Sie brauchen nun Informationen, um das technisch zu ermöglichen. Die Recycling-Industrie sollte sich also mit der Verpackungsindustrie an einen Tisch setzten und ihr Wissen austauschen. Außerdem braucht es Druck auch vonseiten der Verbraucher, die Versprechungen tatsächlich wahr zu machen.

Eveline Lemke war von 2011 bis 2016 Wirtschaftsministerin in Mainz. Sie ist heute Beraterin für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft.