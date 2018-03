Landtag debattiert am Mittwoch über zunehmenden Fluglärm

Der rheinland-pfälzische Landtag debattiert morgen (Mittwoch/14.05) in Mainz über den zusätzlichen Fluglärm durch die neue Landebahn am Frankfurter Flughafen.

Die Bahn soll an diesem Freitag in Betrieb genommen werden. Alle Fraktionen sind sich grundsätzlich einig in der Kritik an der drohenden Mehrbelastung. Die Grünen haben die Aktuelle Stunde hierzu beantragt. Die SPD hat eine Aktuelle Stunde zum Streit der Bundesregierung zum Betreuungsgeld auf die Tagesordnung gesetzt. Die CDU will die Haltung der rot-grünen Landesregierung zu den Vorschlägen der EU-Agrarreform erfahren, bei der Bauern mit weniger Mitteln rechnen müssen.