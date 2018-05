JVA Diez: Land zieht Konsequenzen aus Gewalttat

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Besucherin im Diezer Gefängnis werden nun alle Besuchsräume in den Haftanstalten des Landes überprüft. Dort, wo es Handlungsbedarf gibt, wird umgestaltet. Das sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) im Rechtsausschuss des Landtags.

Foto: Uli Pohl

Der Hintergrund: Ein verurteilter Frauenmörder soll am 2. November in der schwer einsehbaren Spielecke des Besuchsraums seine Ehefrau vergewaltigt haben. Als Waffe benutzte er ein Werkzeug, das er sich aus dem Stiel eines Einwegrasierers und einer Steingutscherbe sowie Klebeband gebastelt hatte. Anwesend waren auch die beiden kleinen Kinder der Frau.

Derzeit wird geprüft, ob weitere Kameras zur Überwachung im Besucherraum notwendig sind, sagte Mertin. Aufzeichnungen seien bislang vom Gesetz ausgeschlossen. „Man kann sicherlich über diese Regelung nachdenken“, so Mertin. Im Besuchsraum müssten außerdem künftig immer zwei Beamte anwesend sein, sie dürften den Raum nicht verlassen. Als weitere Konsequenz kündigte Mertin an, dass Gefangene in Diez künftig die Socken wechseln müssen, ehe sie in den Besuchsraum gehen. Der Minister erklärte weiter, derzeit werde geprüft, ob es in Diez oder anderswo schon ähnliche Vorfälle gegeben habe. In der Toilette des Besuchsraums sei vor der Tat eine ähnliche Steingutscherbe gefunden worden. Es sei nicht möglich gewesen, diese einem Gefangenen zuzuordnen.

Die CDU-Fraktion thematisierte den Personalmangel in Diez: Derzeit seien 16 Stellen nicht besetzt, die Folge seien Zehntausende Überstunden der Bediensteten. Mertin sagte, dass die Justizvollzugsanstalt damit beschäftig ist, Personal einzustellen, um die ausscheidenden Kräfte zu ersetzen. Es gibt allerdings ein Problem bei den Anwärterstellen. Sein Haus schaue, wie das Problem gelöst werden kann, sagte Mertin. Im Haushaltsplan wurden 2010 insgesamt 10 Anwärterstellen abgebaut, seitdem keine mehr. An Planstellen wurden seit 2011 immer wieder Stellen abgebaut, im Jahr 2015 ganze 31. In diesem Jahr wird keine Stelle gestrichen, im kommenden Jahr aber 5 Stellen.