Jung und einsam – warum? Chantal (30) hat Freunde nur zum Zeitvertreib

Chantal lächelt gequält, doch innerlich kocht sie. „Worüber reden die eigentlich? Wie alt bist du, was studierst du? Mehr nicht?“ Gefühlt hundertmal hat sie schon dieselben Fragen beantwortet. „Traut sich denn keiner, ein Gespräch anzufangen, ohne abzuklopfen, was man bisher geleistet hat?“, fragt sie sich.

So sieht Einsamkeit für eine junge Frauen aus: Dieses Bild hat Chantal (30) aus einer Serie von 15 Fotografien zum Thema Einsamkeit ausgewählt. Der Sonnenuntergang steht für Hoffnung, sagt sie. „Das heißt, dass ein einsamer Tag endet. Der nächste kann besser werden.“

Eigentlich meidet Chantal Partys für Erstsemester, aber heute hat sie sich „selbst genötigt“, sagt sie. Sie musste den „Arsch hochkriegen“, um nicht weiter zu versacken – in ihrer Zelle. So nennt die 30-Jährige ihr Zimmer im Wohnheim. Da saß sie schon zu lange allein. Tür an Tür mit den anderen Studenten, aber ohne Kontakt.

Ihren Namen möchte sie in der Zeitung nicht lesen. Deshalb nennt sie sich Chantal. Das erlaubt ihr auch, mal richtig Dampf abzulassen. Denn die Einsamkeit macht diese junge Frau nicht sentimental oder selbstmitleidig – und wenn doch, weiß sie das gut zu verstecken. Sie wirkt einfach wütend. Weil sie nicht persönliche Probleme einsam machen, sondern unser aller „egoistisches, asoziales Verhalten“.

Chantal kommt aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Sie ist in Deutschland geboren und hat türkische Wurzeln. Nach der Hauptschule kämpft sie sich hoch. Bis zum Fachabitur. Heute studiert sie Sozialwissenschaften in Rheinland-Pfalz, später will sie mit Jugendlichen arbeiten. Mit solchen, die man gern „Problemfälle“ nennt. Das würde passen, meint sie, weil sie selbst einiges erlebt hat. Drogen im Freundeskreis. Kriminalität. Mit 17 zieht sie aus und lernt Selbstständigkeit auf die harte Tour. Heute ist der Kontakt zu ihrer Familie gut. Nach dem Studium will sie sofort zurück in die Heimat.

Serie: Gemeinsam einsam Einsamkeit betrifft alle Generationen und Lebensphasen. Unsere Redakteurin Melanie Schröder fängt ein, warum junge Menschen einsam sein können. Und wie sie ein bedrückendes Gefühl ganz unterschiedlich erleben.

Umzug wirft junge, selbstbewusste Frau aus der Bahn

Vermutlich hätte sie selbst nicht geglaubt, dass sie ein Umzug so aus der Bahn werfen könnte. Mit 28 ist diese so selbstbewusste junge Frau vor allem eins: einsam. „Ich war viel älter als die anderen. Viele fangen ja mittlerweile mit 17 an zu studieren“, sagt sie. „Deren Themen haben mich nicht interessiert. Die Lebenswelten waren komplett verschieden.“ Chantal arbeitet und muss sich das Studentenleben zusammensparen. Die anderen werden von den Eltern finanziert, sind sorgenfreier, findet sie. „Das ist aber nicht das echte Leben.“

So spricht jemand, der am anderen Ende der Nahrungskette steht. Jemand, dem die akademische und teils gut begüterte Welt fremd ist. Auch darum mag Chantal diesen Stolz ausstrahlen, der Menschen innewohnt, die tief unten waren und sich da rausgeboxt haben. Etwa aus der Einsamkeit. „Wie ich da rausgefunden habe? Ich wollte nicht untergehen, ganz einfach. Ich habe beschlossen, dass ich mich nicht anpassen muss, nur um nicht einsam zu bleiben. Das ist das Gute an der Einsamkeit: Man lernt sich selbst besser kennen, und man lernt, Nein zu sagen.“

Wenn Beziehungen nicht mehr als "Fake" sind

Konkret heißt das, Chantal lässt wenige Menschen an sich heran. Vertraut selten. Hat sie das Gefühl, ausgenutzt zu werden, macht sie dicht. Oder schlägt zurück. „Darum geht es doch heute. Jeder schaut, wie er profitieren kann. Und klar, ich mache das auch so.“ Eigentlich ist das traurig, findet sie. Und ihre Analyse fällt tatsächlich bitter aus: „Ich sehe das so: Wir sind alle wegen des Studiums hier, wir sind alle einsam. Deswegen unterhalten wir uns. Um den Tag rumzukriegen und zum Zeitvertreib. Aber ehrlich oder herzlich ist das nicht. In meinen Augen ist das ein großer ,Fake’. Wir spielen Freundschaft.“ Eine Gruppe von Egoisten und Heuchlern nennt sie sich und ihre Generation. „Damit schaffen wir uns unsere Einsamkeit selbst.“

Unrecht hat sie nicht, sieht sich selbst aber vielleicht zu wenig als Teil dieser Dynamik. Psychologen sprechen von einer Negativspirale, wenn einsame Menschen schwer neue Kontakte knüpfen. Sie wittern immer etwas Negatives, haben Angst, abgelehnt oder enttäuscht zu werden. Deshalb sagen sie von vornherein: „Ist mir nicht so wichtig, brauche ich nicht“ – und tun ihrem Gegenüber mitunter Unrecht.

Chantal: Neid und Missgunst machen einsam

Chantal hingegen erklärt sich ihre Wut auf die Gesellschaft und Einsamkeit anders. Vielleicht, sagt sie, liegt es an der deutschen Mentalität. Alles wird zergrübelt, „immer denken wir drei Schritte voraus. Das macht kalt und misstrauisch.“ In der Türkei sei das anders. Alles einfach viel herzlicher.

Und auch das Wort Leistungsdruck fällt häufig. Das ständige Vergleichen macht einsam, sagt sie. Der Druck, schneller sein zu müssen, reichere Erfahrungen zu machen, weiter zu reisen, führt dazu, dass man sich nicht mehr mit den anderen freuen kann. Der Neid wächst. Und der Druck mitzuhalten. Möglich, dass ihn Chantal aufgrund ihrer Biografie auch stärker wahrnimmt – und deshalb allergisch reagiert. Weil es mit Migrationshintergrund immer gilt, einmal mehr zu zeigen, dass man es draufhat. Auch innerhalb der Familie ist „der Druck unheimlich hoch“. Chantal will dem nicht nachgeben. Will kein Roboter werden, wie sie sagt. Sondern sich an entscheidenden Dingen freuen. „Wir können doch so froh sein. Wir sind gesund, wir haben zu essen. Es gibt keinen Grund, einander so wenig zu gönnen. Und dafür Einsamkeit in Kauf zu nehmen.“