CDU setzt sich durch: Rechnungshof soll Ring-Pleite prüfen

Rheinland-Pfalz – Das jüngste Desaster am Nürburgring könnte bald auch den Landesrechnungshof beschäftigen. Die CDU-Opposition drängt auf eine Sonderuntersuchung.

Die CDU-Opposition drängt bei der Ring-Pleite auf eine Sonderuntersuchung. Foto: Denise Hülpüsch

„Eine Prüfung durch dieses Gremium wird sicher weiteres Licht in die Affäre bringen. Möglicherweise ergeben sich auch Anhaltspunkte für strafrechtlich Relevantes“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer Hans-Josef Bracht in Mainz. „Angesichts einer Fülle von offenen Fragen, bitten wir eine unabhängige Instanz um Aufklärung“, so der CDU-Politiker im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein entsprechender Antrag soll in der Sondersitzung des Landtags am kommenden Mittwoch beschlossen werden. Die SPD ist offenbar grundsätzlich einverstanden, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, wie unsere Zeitung erfuhr. Auch die Grünen dürften sich dem Ansinnen der Opposition nicht verweigern. Bereits 2009 hatte der Landesrechnungshof mit Sitz in Speyer eine damals spektakulär gescheiterte Privatfinanzierung des Nürburgrings unter die Lupe genommen.

In dem Antrag der CDU, der unserer Zeitung vorliegt, hinterfragt die parlamentarische Opposition die Nürburgring-Verträge sowie die gesamte Neukonzeption. Zudem wollen die Christdemokraten, dass der Rechnungshof die näheren Umstände des 330-Millionen-Kredits bei der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB) untersucht sowie die umstrittene Haushaltsrücklage von 254 Millionen. Die Rechnungshof hat stets eine kritische Haltung zu dem Freizeitparkprojekt eingenommen. Von daher ist durchaus wahrscheinlich, dass er sich zu der Sonderprüfung entschließt. Zwingen kann der Landtag ihn aber auch mit Mehrheit nicht. Die Finanzkontrolleure in Speyer agieren unabhängig.

Derweil meldet die „Wirtschaftswoche“, dass sich Widerstand gegen die Insolvenz in Eigenregie am Ring formiert, bei der das Land noch minimale Mitspracherechte hat. Die Hotelkette Dorint hat beim zuständigen Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler angemeldet, dass sie diesem Verfahren widerspricht. Zudem verlangt sie einen Sitz im vorläufigen Gläubigerausschuss, da sie seit Dezember 2011 Schadensersatz von der nun insolventen Nürburgring GmbH fordert. Auch der Verein „Ja zum Nürburgring“ hält offenbar wenig von der Insolvenz in Eigenregie. Auch dieser will in den vorläufigen Gläubigerausschuss.

Formel-1-Vermarkter Bernie Ecclestone will sich für den Verbleib der Königsklasse am Nürburgring einsetzen und dazu nach Deutschland reisen. Er wisse noch nicht genau, wann er komme. „Aber möglicherweise schon sehr bald“, versicherte der 81-jährige Brite in einem Interview der „Bild“-Zeitung. „Wir wollen sehen, ob wir ihnen helfen können.“ 2013 soll eigentlich der deutsche Grand Prix auf dem Nürburgring stattfinden, was aber derzeit höchst fraglich ist.