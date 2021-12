Waldbreitbacher Lauftreff ist erfolgreich unterwegs

Der Start fand wie üblich am Gangpferdezentrum Aegidienberg statt, allerdings nicht für alle zusammen: Zehn Startgruppen waren zur Entzerrung gebildet und im Abstand von jeweils fünf Minuten auf die 21,1 Kilometer lange Strecke geschickt worden. „Glücklicherweise ließ der morgendliche Regen bald nach, sodass einem matschigen Wintervergnügen trotz erfrischender Temperatur nichts im Weg stand“, berichtet Wolfgang Bernath. „Die 420 zu bewältigenden Höhenmeter stellten dabei für die regionalen, berggestählten Teilnehmer kein Problem dar“, fügt der Leiter des Waldbreitbacher Lauftreffs augenzwinkernd hinzu. Etwas ganz Besonderes war wie immer der Zieleinlauf ins Aegidienberger Dorfgemeinschaftshaus, in dem die übliche Party allerdings ausfallen musste. Unter die erfolgreichen 266 Männern und 97 Frauen konnten sich vom VfL Waldbreitbach Hanne Walkenbach in 2:16 Stunden und Wolfgang Bernath in 2:03 Stunden einreihen; Franziska Schneider wurde mit 1:38 Stunde drittschnellste Frau.

Informationen zum Lauftreff, der sich immer mittwochs um 18 Uhr am Waldbreitbacher Sportplatz trifft, gibt es bei Wolfgang Bernath per E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de. Ein Überblick über das sportliche Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de.