Sommertour: Christian Baldauf besucht Linz am Rhein

Archivierter Artikel vom 09.09.2020, 08:21 Uhr

Die Vorsitzende der CDU-Linz, Ellen Demuth, freute sich, dass Christian Baldauf, Spitzenkandidat der CDU-Rheinland-Pfalz für die Landtagswahl am 14. März, auf seiner Sommertour auch Station in Linz am Rhein machte.

Ellen Demuth hatte Vertreter der Linzer Werbegemeinschaft und Linzer Kommunalpolitiker ins Café Valentino eingeladen, um mit Baldauf über die Auswirkungen der Corona-Krise zu diskutieren. Die beiden Vorsitzenden der Linzer Werbegemeinschaft, Didi Pörzgen und Erich Schöneberg, Stadtbürgermeister von Linz, Dr. Hans-Georg Faust sowie der Erste Beigeordneter Helmut Muthers waren neben weiteren Gästen der Einladung gefolgt. Es entwickelte sich ein interessanter Gedankenaustausch. Spitzenkandidat Baldauf bedankte sich bei den Linzern für das offene Gespräch und nahm gerne Anregungen aus der Runde auf.

Zuvor hatten die Teilnehmer der Sommertour am Edeka von Fabian Fett in Linz angehalten, um in Ruhe bei einer Tasse Kaffee Pause zu machen. Der Marktleiter begrüßte die Runde, und berichtete, dass er an diesem Standort in Linz sehr zufrieden ist.