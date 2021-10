Saisonabschluss der Leichtathleten

Die gelben Vereinsfarben vertraten hier im Team der U10 Patrick Lyne, Henning Bieler, Timo Lehnert, Elisa Linnig, Anna-Lena Mink und Melina Schütz. Mit Eifer und Spaß waren sie im 40 Meter Sprint, dem Hoch-Weitsprung, dem Drehwurf und der Hindernisstaffel dabei und freuten sich über die Bronzemedaille bei der abschließenden Siegerehrung.

Am Mittwoch zuvor verbesserte die 4x75 Meter Staffel der Altersklasse U14 beim Staffeltag in Neuwied den Vereinsrekord zum dritten Mal in diesem Jahr auf 41,86 Sekunden. Eva-Fabienne Stein, Leonie Böckmann, Solveig Schreiber und Amelie Schmitt liefen dort auf den zweiten Platz.

Beim Mehrkampftreffen der Altersklassen zehn bis 13 in Neuwied konnte Eva Stein den Vereinsrekord im Block Wurf der W12 auf 2190 Punkte hochschrauben. Sie sprintete 11,20 Sekunden über 75 Meter und 10,80 Sekunden über 60 Meter Hürden, warf den Diskus 22,03 Meter weit, sprang 4,39 Meter im Weitsprung und stieß die Kugel 7,96 Meter weit. Sie gewann mit klarem Vorsprung. Mit im Feld war Malin Britscho als Vierte, die sich über 6,02 Meter im Kugelstoßen freuen konnte. Samuel Plenert Fabing wurde Vierter im Block Lauf.

Leonie Böckmann erreichte Rang 2 im Block Wurf mit 2090 Punkten in der Altersklasse W13. Sie lief die 60 Meter Hürden erstmals unter elf Sekunden. Ebenfalls auf Rang 2 kam Amelie Schmitt (W13) mit 2348 Punkten im Block Sprint/Sprung in einem starken Teilnehmerfeld. Elisa Biermann und Ariane Kirst de Pedro komplettierten das Mannschaftsergebnis in der Blockmannschaft (Rang 5).

In der M/W 10 glänzten Liam Ballerstedt und Ida Stein mit zwei zweiten Plätzen. Liam erreichte im Vierkampf 1254 Punkte. Er sprintete 8,54 Sekunden über 50 Meter, sprang 3,62 Meter, warf den Ball 32,5 Meter weit und lief in einem beherzten 800 Meter Rennen 2:54,83 Minuten. Ida punktete im Dreikampf mit 8,95 Sekunden über 50 Meter, 3,19 Meter im Weitsprung und 27,5 Meter im Ballwurf. Ariane Glitza und Leana Brenner kamen hier im Vierkampf auf Platz 6 und 7.

In der W11 wurde Jana Over Siebte und Carina Kirst de Pedro Neunte. Rang 11 ging an Eduard Klukas in der M11. In der M10 erreichte Ben Biermann Rang 5 im Vierkampf und Maximilian Ruhl Rang 6 im Dreikampf.