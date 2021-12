Nikolaus besucht die Kindertagesstätte Hummelnest

Täglich wird ein Türchen vom selbstgebastelten Adventskalender geöffnet. Gefüllt mit Schokolade und einer Aktionskarte erfreuen sich die Kinder und kommen dem Weihnachtsfest immer ein Stück näher. Kürzlich war ein ganz besonderer Tag. Der Nikolaus war zu Gast in der Kindertagesstätte Hummelnest. Ein Glanzpunkt für die Kinder, alle waren ganz gespannt, was der Nikolaus zu erzählen und vor allem was er in seinem großen Nikolausbeutel mitgebracht hat.

Jedes Kind wurde einzeln vom Nikolaus zu sich gerufen und hat seinen personalisierten Weihnachtsstrumpf mit kleinen Leckereien überreicht bekommen. Die Kinder wurden vom Weihnachtszauber gepackt und haben sich sichtlich gefreut. An dieser Stelle bedankt sich die Kindertagesstätte Hummelnest rechtherzlich bei Herr Ziegler vom Roniger Hof, der sich bereit erklärt hat, die Rolle des Niklaus zu übernehmen.