Neues Trainerteam für die U12

Das erste Training in der Miesgesweghalle startete mit dem gemeinsamen Aufwärmen. Im Anschluss wurde die Gruppe nach Alter und Leistungsstärke geteilt und es folgten Übungen zum Ballgefühl sowie zur Kondition und eine Taktikbesprechung. Zum Abschluss des Trainings durfte das gemeinsame Basketballspiel natürlich nicht fehlen.

Der neue Trainer André Britz, 44 Jahre, lebt bereits seit 13 Jahren in Linz am Rhein. Einigen ist er als Aushilfstrainer bei der U10 bekannt. Der Basketball begleitet ihn schon seitdem er 13 Jahre ist. Trainererfahrungen sammelte er vor langer Zeit bereits in Neustadt, wo er eine U16- und U18-Mannschaft trainierte. Zudem ist er aktuell auch Teil der BBC-Herrenmannschaft. Trainer Britz freut sich sehr auf das Training mit den Kids und hofft die Begeisterung bei den Jüngsten für diesen tollen Sport zu wecken.

Die zweite im Bunde ist 22-jährige Bonnerin Lydia Fritz, die seit vier Monaten in Unkel lebt. In Bonn spielte sie seit dem elften Lebensjahr Basketball und trainierte in den vergangenen fünf Jahren bereits mehrere Kinder- und Jugendteams. Zudem wirkte sie bei Basketballcamps als Trainerin mit. Beim BBC spielt sie im Damenteam. Lydia freut sich sehr auf die neue Saison mit dem gemischten Team der U12. „Wir danken den bisherigen Trainern Tim und Jan Waldorf für Ihr Engagement und wünschen den Kids mit den neuen Trainern eine tolle gemeinsame Zeit!“

Das Team freut sich über neue Spielerinnen und Spieler. Das Training findet immer dienstags und freitags von 17 bis 18.30 Uhr in der Miesgesweghalle in Linz statt. Bei Interesse, einfach unter jugendwart@bbc-linz.de melden und ins Training reinschnuppern.