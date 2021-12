Mitglieder bestätigen geschäftsführenden Vorstand

Der komplette Vorstand wurde jüngst bestätigt. Auf dem Foto fehlen Marco Heise und Achim Schumann (Archivfoto). Josef Dehenn Marco Heise, hauptamtlicher Jugendtrainer und -Koordinator beim VCN, übernimmt ab sofort zusätzlich die Aufgabe des Pressewarts. Jörg Niebergall Raimund Lepki wurde als Vorsitzender des VCN für zwei weitere Jahre bestätigt. Uwe Lederer

Mit der Mensa des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Neuwied gelang es den Verantwortlichen eine Räumlichkeit zu finden, die in Zeiten der Pandemie für genügend Abstand aller Mitwirkenden sorgen sollte. Allerdings blieb die Teilnehmerzahl weit hinter den Erwartungen zurück, auch wenn sich viele Mitglieder vorab schriftlich für diesen Abend entschuldigt hatten. Dabei hatte VCN-Vorsitzender Raimund Lepki vieles zu berichten, zumal wegen der Corona-Pandemie in 2020 keine Jahreshauptversammlung stattfand. Die Auslagerung der „Die Deichstadtvolleys Neuwied“ war nur ein wichtiger Punkt der langen Agenda des 66-jährigen Vereinschefs. Der 1977 gegründete Neuwieder Verein hat sich vorgenommen, alsbald Volleyball-Talentstützpunkt Nummer 1 in Rheinland-Pfalz zu werden. In diesem Zusammenhang unterrichteten Fabian Mohr (Jugendwart) und Marco Heise (hauptamtlicher Jugendtrainer- und Koordinator) über viele Kooperationen, die bereits mit Schulen der Region bestehen. „Auch wenn die Volleyball-Arbeitsgemeinschaften in Zeiten von Corona enorm schwierig sind, spüren wir hier ein großes Potenzial“, so der 29-jährige Jugendcoach. Mit Martin Monzen und Martin Eder wurden die Kassenprüfer für den kommenden Abschluss bestellt. Der Ältestenrat setzt sich weiterhin wie folgt zusammen: Udo Clausen, Fred Hofmann und Achim Schumann.

Ein Wermutstropfen gab es bei der Sitzung: Wolfgang Becker (Beisitzer) als auch Fabian Mohr (Jugendwart) haben ihre Zusage in der Vorstandsarbeit nur bis zum Saisonende 2021/22 abgegeben. Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender: Raimund Lepki, Beisitzer: Wolfgang Becker, Beisitzerin: Cornelia Weigel, Assistent des Vorstands: Marcus Trambow, Geschäftsführer: Uwe Lederer, Mitgliederverwalter: Martin Monzen, Kassierer/Schatzmeister (kommissarisch): Ulrich Dittscheidt, Manager im Sportbetrieb: Ulrich Dittscheidt, Jugendwart: Fabian Mohr, Schatzmeister Jugend: Fabian Mohr, Pressewart: Marco Heise, Beachwart: Achim Schumann.