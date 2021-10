Jahreshauptversammlung des ATV Selhof

Zunächst wurde der Toten des vergangenen Jahres gedacht. Dann erfolgten die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im ATV. Für zehn Jahre wurden geehrt: Jeremie und Violette Baum, Juliette Birenfeld, Mariana Brandau, Ellen Brungs, Angeli Bürmann, Kai Uwe Gemünd, Johanna Gilbert, Emma Greife, Tabea Hambuch, Sina Hamelmann, Ingrid Hoffmann, Maya Horn, Hannah Kadelke, Gerd Kölsch, Milica Lovic, Jagoda Penava, Mara Prinz, Gertrud Quadflieg, , Svenja Schröter, Käthe Stockhausen, Emilie Terstegen und Maximilian Völkner. Für 25 Jahre: Vicky Bray, Nina Horch, Nina Knieps, Werner Kröll, Helmut Okrent und Sabine Ratzke. Für 40 Jahre: Anni Harperath, Hannelore Minzenbach, Else Müller, Herbert und Helena Neunkirchen und Katharina Sesterhenn. Ungewöhnlich und daher ganz besonders wurde Heinz Vreden, in Abwesenheit, für 75 Jahre Zugehörigkeit zum ATV geehrt. Die Geehrten erhielten ein Geschenk als Anerkennung für ihre Treue zum Verein.

Florian Hambuch ließ die sportlichen und anderen Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren, so die Teilnahme einer Gruppe als Putzkolonne in den Karnevalszügen. Die Jahreshauptversammlung 2020 konnte noch abgehalten werden, dann kam der erste Lockdown und alle Aktivitäten lagen auf Eis. Dennoch fanden regelmäßig Vorstandssitzungen statt, meistens online, um die neusten Corona-Verordnungen und das weitere Vorgehen im Verein abzustimmen. Ständig andere Vorschriften und die Erstellung unzähliger Hygienekonzepte machten es schwer, den Mitgliedern ein Sportangebot zu machen. Box-Fitness und Wirbelsäulengymnastik wurden online angeboten. Ab Pfingsten durfte der Sport kontaktlos im Freien wieder beginnen. Leider war insbesondere der Kindersport komplett ausgefallen, so dass zahlreiche Familien ihre Kinder vom Vereinssport abgemeldet hatten. Insgesamt haben sich in der Zeit von Corona etwa 150 Mitglieder abgemeldet, was für den Verein starke Einbussen nach sich zieht. Zumal durch den ruhenden Sportbetrieb keine Neuzugänge zu verzeichnen waren. Seit dem Ende der Sommerferien läuft nun das komplette Sportangebot wieder und entwickelt sich sehr positiv.

Es folgten der Geschäftsbericht und Bericht über die Finanzen. Die Mitgliederversammlung erteilte dem Vorstand die Entlastung. Danach kam es zu den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen. Zur Wahl standen der Vorsitzende und der Vorstand Öffentlichkeitsarbeit. Florian Hambuch stellte sich erneut zur Wahl. Elisabeth Irmgartz, die seit 29 Jahren dem ATV Vorstand angehört, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Florian Hambuch dankte ihr für die langjährige engagierte Arbeit im Vorstand mit einem Präsent. Elisabeth Irmgartz wird weiterhin einige Aufgaben im Bereich der Vorstandsarbeit übernehmen. Für den Vorstand Öffentlichkeitsarbeit kandidierte Stefanie Brummel, die allerdings aus familiären Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt, so dass der ATV Vorstand nun wieder komplett und handlungsfähig ist. Außerdem mussten neue Kassenprüfer gewählt werden. Dies sind für die kommenden drei Jahre Christian Krause, Walter Irmgartz und Sabine Storck. Der Vorsitzende dankte allen Mitgliedern für ihr Erscheinen und lud zum gemütlichen Ausklang ein.