Grüner Landtagskandidat Holger Wolf besucht Diabetiker Selbsthilfegruppe Asbach

Holger Wolf besuchte kürzlich eine der vielen Selbsthilfegruppen für Betroffene. Bei einem gemeinsamen Spaziergang mit dem Ansprechpartner und Mitbegründer der Gruppe, Lutz Katzwinkel, erhielt er viele Informationen über dessen wichtiges Engagement. „Seit der Gründung unserer örtlichen Selbsthilfegruppe haben wir über 200 Veranstaltungen durchgeführt. Vor Corona wollten wir in 2020 eigentlich unser 20-jähriges Jubiläum feiern, aber jetzt wird das halt zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt“, berichtete Katzwinkel, der auch als Beisitzer im Landesvorstand der Deutschen Diabetes-Hilfe aktiv ist.

Bei Lutz Katzwinkel führte wahrscheinlich vor allem ein sehr hoher Arbeitsstress vor 26 Jahren zur Erkrankung. Aber auch eine ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel können, hier spricht man vom Typ 2, zur Erkrankung führen. Bei Diabetes vom Typ 1 handelt es sich dagegen um eine Autoimmunerkrankung. Die Forschung habe sich seitdem laut Katzwinkel sehr entwickelt, allerdings gäbe es gerade auf dem Land viel zu wenige Diabetologen. Zudem müsse die Ursache des viel zu hohen Zuckerkonsums auch deutlich stärker bekämpft werden. Schon früh als Kinder lernen wir Schokolade und somit Zucker und Fett als Belohnungssystem kennen. Davon kommt man dann nicht mehr weg. „Es sitzen auch einfach zu viele Lobbyisten am Tisch von Frau Klöckner“, machte sich Katzwinkel im Gespräch Luft. So müsse die Lebensmittelkennzeichnung längst Pflicht für alle Produkte sein. Dem kann Holger Wolf nur beipflichten: „Das Erkrankungsalter am Typ 2 Diabetes geht immer weiter zurück. Dabei rückt zunehmend in den Fokus, dass Diabetes nicht nur eine Zuckererkrankung ist, sondern auch ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wir müssen hier gegensteuern und dabei auch die Industrie viel stärker mit in die Pflicht nehmen“. Aber auch in der gesundheitlichen Versorgung gibt es Luft nach oben: „Wir brauchen eine flächendeckende Versorgung mit Fachärzten sowie eine verbesserte Kostenübernahme im Bereich des Typ 2 Diabetes.

Pressemitteilung Bündnis 90/Die Grünen