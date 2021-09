Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 12:21 Uhr

Neben vielen Gesprächen mit interessierten Bürgern über die Arbeit des Vereins in der Region und über das sich in Planung befindliche stationäre Hospiz am Linzer Krankenhaus konnten mehrere neue Mitglieder geworben werden. Weitere Aktionen dieser Art sind in den Nachbarkommunen geplant. Informieren kann man sich auch auf der Internetseite www.foerderverein-hospiz-rhein-wied.de.