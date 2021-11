Der Sila Award 2022: Chöre, Personen, Institutionen

Jede Person, die in Deutschland oder auch im Ausland lebt und Chöre, Personen oder Institutionen als besonders herausragend für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz erachtet, kann diese zum Sila Award 2022/Chor des Jahres 2021 nominieren. „Nominieren Sie jetzt Ihren Favoriten: Welcher Chor, welche Person, welche Schule, Stadt, Gemeinde oder andere Institution hat sich nach Ihrer Meinung sehr für die Chorkultur im Land eingesetzt? Wie und wodurch? Das sind die Fragen zur Nominierung. Kurz gesagt: Wer hat nach Ihrer Meinung die Prämierung mit dem Sila Award verdient und warum?“, erläutern die Verantwortlichen im Chorverband Rheinland-Pfalz und im Redaktionsteam von Singendes Land (Sila), worum es beim Sila Award 2022 und der Wahl zum Chor des Jahres 2021 im Prinzip geht.

Geändertes Konzept: Nominierung soll ausschließlich durch dritte Personen erfolgen

Der Sila Award 2022 wird nach neuem Konzept in drei Kategorien vergeben: Chöre/Chor des Jahres, Personen, Institutionen. Erstmals werden die Kandidaten aller drei Kategorien durch die Öffentlichkeit, durch Dritte, nominiert. Potenzielle Kandidaten können sich also nicht selbst bewerben. Die Nominierung kann ab sofort erfolgen, die Nominierungsseite ist bis zum 1. Januar, 24 Uhr, unter www.rlp-singt.de/sila-award geöffnet. Nominieren kann jede Person, die in Deutschland oder auch im Ausland lebt und Chöre, Personen oder Institutionen als besonders herausragend für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz erachtet. Die Nominierungen sind 'teilanonymisiert'. Das bedeutet: die benannten Kandidaten werden nicht erfahren, wer sie zum Sila Award nominiert hat.

Der Sila Award 2022 ist jetzt mit insgesamt 3300 Euro dotiert

Der Chorverband schreibt den in diesem Jahr mit insgesamt 3300 Euro dotierten Sila Award zum zweiten Mal aus. Der Verband prämiert damit Chöre und Chorvereine, Personen und Institutionen im Land, die sich insbesondere mit ihren Aktionen, Maßnahmen oder innovativen Konzepten um die Chorkultur verdient gemacht und, dies ist insbesondere in der Kategorie Chöre ein wichtiges Kriterium, medienwirksam positiv präsentiert haben. Eine abermals hochkarätig besetzte externe Jury wird die Einsendungen beurteilen und in der Kategorie “Chöre„ den erstplatzierten “Chor des Jahres„, den zweit- und drittplatzierten Chor, sowie den jeweiligen Preisträger in den Kategorien “Person„ und “Institution„ ausloben. Alle nominierten Kandidaten stehen dann auch nochmals online zur Wahl um den “Großen Preis des Publikums„. Zu gewinnen gibt es bis zu 1500 Euro für den erstplatzierten “Chor des Jahres„ oder bis zu 1000 beziehungsweise 800 Euro für die weiteren Preisträger, wenn einer der Jurypreisgewinner zusätzlich den mit 500 Euro dotierten “Großen Preis des Publikums" erhalten sollte.

Was ist der Sila Award?

Der Sila Award zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der Sila Award prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit der Chöre. Chöre, Personen, Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen im Fokus des Sila Award 2022/Chor des Jahres 2021 und können und sollten nominiert werden