CDU-Waffelfest: Bürger informieren sich zur Wahl

Seit vielen Jahren veranstaltet der Ortsverband Sankt Katharinen der CDU das „Waffelfest“, zu dem interessierte Bürger, Mitglieder, Familien und Freunde eingeladen sind. Das diesjährige Fest stand im Zeichen der kommenden Bundestagswahl. So konnten sich die Besucher unmittelbar bei dem Bundestagskandidaten Erwin Rüddel über die Ziele der CDU informieren. Als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Bundestags berichtete er zudem aus erster Hand über die Hintergründe und Entscheidungen zur aktuellen Gesundheitslage, besonders im Hinblick auch die Corona-Situation. Die Landtagsabgeordnete aus der Region, Ellen Demuth, richtete einen flammenden Appell an alle Gäste zur Wahl zu gehen und gab überzeugende Argumente die CDU zu wählen. Der Vorsitzende, Pütz, moderierte die Veranstaltung und so standen CDU-Ortsbürgermeister Willi Knopp, Demuth und Rüddel noch lange für Fragen und Anregungen zu Verfügung. „Eine rundweg gelungene Veranstaltung“, so das Fazit.