CDU Feldkirchen wählte neuen Vorstand

Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 15:26 Uhr

Stadträtin Andrea Monzen wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt, Vincent Henrichsen übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Norman Eggert, der neu im Vorstand begrüßt werden konnte, wird zum Schatzmeister gewählt. Jörg Kluckow und Pia Schmitz werden als Beisitzer und Schriftführerin weiter bestätigt. Im Lauf des Abends konnten die Mitglieder des Ortsverbands dem Oberbürgermeister Jan Einig Anliegen aus dem Ortsteil vorbringen. Dazu gehören unter anderem die noch ausstehenden Beschilderungen, die Rettungswege sicherstellen sollen, aber auch die Unterstützung des von Michael Scheidgen angeregten Wanderweges, der vom Wasserpark Feldkirchen am alten Sportplatz und dem Gebrannten Hof vorbei durch die Nür in Leutesdorf und an der Brombeerschenke zurück verlaufen könnte. Im Anschluss stellte sich der Landtagskandidat des Wahlkreises Neuwied Pascal Badziong den Anwesenden vor. Gemeinsam mit Fraktionsvorsitzendem Martin Hahn und dem Vorsitzenden des Stadtverbandes Jan Petry konnten aktuelle Themen engagiert diskutiert werden.