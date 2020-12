Bündnis 90/Die Grünen verteilen „Gratis Masken“

Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 10:59 Uhr

Bündnis 90/Die Grünen haben kürzlich am Vorteil-Center in Asbach Mund-Nasen-Masken kostenlos verteilt.

Die 150 aus Bio-Baumwolle hergestellten Masken waren schnell vergriffen. Gleichzeitig wurden Blumensamen und Flyer über die Ratsarbeit in den vergangenen 12 Monaten bereitgestellt. Außerdem wurde auf den Wettbewerb von Bündnis 90/Die Grünen hingewiesen, bei dem die drei beliebtesten selbstgemachten Masken prämiert werden.

Einzelheiten hierzu sind auf der Internetseite www.gruene-asbacher-land.de zu finden. Weitere Aktionen sind geplant, so zum Beispiel am 25. Juni von 12 bis 14 Uhr an der Kirche in Neustadt.