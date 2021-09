AWO Gladbach lud zur Mitgliederversammlung ein

Nach Eröffnung, Begrüßung und Totenehrung erfolgte durch den Vorsitzenden ein ausführlicher Bericht der vergangenen Geschäftsjahre 2019 und 2020. Da ab 2020 durch Corona die Aktivitäten bedingt oder sogar ganz eingeschränkt werden mussten, fanden nur im Jahr 2019 Veranstaltungen statt. In der Zeit, wo der Kontakt zu den Mitgliedern sehr eingeschränkt war, hatte man doch zu bestimmten Zeiten mit einer kleinen Aufmerksamkeit versucht den Kontakt zu halten. Trotzdem konnte man durch Einnahmen aus dem AWO Haushaltslädchen einige Projekte in den zwei Jahren umsetzten oder unterstützen. Von den Einnahmen und durch Mithilfe durch die Firmen Fensterbau Noss, Holzbau Ch. Blum GmbH, Autolackiererei Martino Colle, IB Trockenbau GmbH und Rudolf Naumann wurde zum Beispiel eine Bücherzelle im Ort aufgestellt. Auch konnte der Ortsverein, durch eine Spende an die Tafel in Neuwied und den Förderverein des Katholischen Kindergarten Maria Himmelfahrt Gladbach, diese wichtigen Einrichtungen sowie Tatkräftig die Aktion „Tasche mit Herz“ für Wohnungslose in Neuwied, in Zusammenarbeit mit anderen AWO Ortsvereinen und der Mitarbeiterin des Sozialamtes der Stadt Neuwied Zülyeyha Boz, unterstützen.

Nach Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfbericht erfolgte auf Antrag die Entlastung des Vorstandes und des Kassierers einstimmig. Im Anschluss standen Vorstandswahlen an. Zum Vorsitzenden wurde Arno Jacobi und als neuer Stellvertreter wurde Bernd Neumann in seinem Amt gewählt. In die Ämter der Geschäftsführerin und des Kassierers wurden Bärbel Wilberg und Rudolf Naumann wiedergewählt. Ergänzt wurde das Vorstandsteam durch die Beisitzerinnen Inge Schütt, Dagmar Böhm sowie den Beisitzern Fredi Winter und dem langjährigen, stellvertretenden Vorsitzenden Georg Kern. Zu den Kassenprüfern wurden Norma Wirz-Reif, Karl-Heinz Böhm und Heinrich Wiberg berufen. Der Vorsitzende bedankte sich bei dem scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Georg Kern für die, in langen Jahren herausragend geleistete, Arbeit für die AWO Gladbach. „Wir freuen uns sehr das Georg Kern uns als Beisitzer mit Rat und Tat weiterhin beiseite stehen wird“, so Jacobi. Für die Mitglieder gab es auch eine Vorausschau auf die Programmplanung und die jetzt wieder regelmäßigen stattfindenden Aktionen, die leider durch die Corona Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Wieder angelaufen sind, das gemeinsame Frühstücken bei Inge, jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat, ab 8 Uhr, in der AWO Tagestätte, das Wandern mit Dagmar, jeden ersten Dienstag im Monat, Treffpunkt Feuerwehr Gladbach, um 13 Uhr, je nach Wetterlage, und der gemütliche Nachmittag mit Bärbel, jeden Mittwoch, ab 14 Uhr, in der AWO Tagestätte. Nach der Aussprache schloss der Vorsitzende die Versammlung und bedankte sich bei den Anwesenden und lud zum gemeinsamen Essen ein, wo ein reger Gedankenaustausch unter den Mitgliedern stattfand.