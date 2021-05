Anhausen und Haus Rabenhorst überraschen Senioren

Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 09:11 Uhr

Leider musste die Ortsgemeinde in diesen speziellen Zeiten im vergangenen und in diesem Jahr die Seniorenfeier absagen.

Grund genug, die Senioren der Ortsgemeinde Anhausen zu überraschen. In Zusammenarbeit mit der Firma Haus Rabenhorst, die sich mit ihrem Logistikzentrum im Gewerbegebiet Anhausen angesiedelt hat, konnten fleißige Helfer (Burschenverein und Gemeinderatsmitglieder) über 200 Ostergrüße verteilen. Der Ostergruß beinhaltete zwei hochwertige Fruchtsäfte, die von Haus Rabenhorst gespendet wurden, sowie ein Glas regionalen Honig von der Ortsgemeinde. Wir hoffen, dass es bald wieder so sein wird, dass man bei Kaffee und Kuchen im Kreise seiner Liebsten sitzen kann und die sozialen Kontakte wieder intensiv gepflegt werden können. Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt haben.