Aktiver Tennissommer in Vettelschoß

Bis zum Spätherbst konnte mit Vorsicht und unter Hygienebedingungen trainiert werden. Das galt auch für das gemütliche Zusammensitzen nach dem Spiel, denn auf der großen Terrasse konnte der erforderliche Abstand gewahrt werden. Den Sportlern mit einer körperlichen Einschränkung konnte auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit gegeben werden, Rollstuhltennis auf unseren Plätzen auszuüben. Die Mitglieder wirkten im Laufe des Jahres tatkräftig mit, um die Außenanlage und das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Wie immer waren die Plätze in einem Top Zustand, wofür der Vorsitzende und Platzwart der Abteilung, Sascha Hecken, wie seit Jahren verantwortlich war. Die Tennisabteilung konnte sich in diesem Jahr über neu gewonnene Mitglieder freuen, vor allem, interessierten sich so viele Kinder wieder für Tennis. Für junge Familien bietet das Tennisspielen eine ideale Freizeitbeschäftigung. Tennis ist für alle da: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, eben für die ganze Familie.

Neugierig? Einfach mal auf die Homepage klicken www.tennis-vettelschoss.de. Auch im Winter kann in den umliegenden Hallen gespielt werden. Kostenlose Schnupperstunden können direkt mit Sascha Hecken unter der Telefonnummer 0171 7575541 vereinbart werden.