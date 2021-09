Themenwoche „Franziskus – nachhaltig leben“: Schüler entdecken den Wald

„Bei wunderschönem Herbstwetter wanderten wir durch den Wald und konnten verschiedene Bäume, Pflanzen und Tiere sehen. Im Rahmen des internationalen FSC Friday durften wir an zwei Tagen dieser Woche auf der Waldfläche „Küchenhof“ der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung mit Teresa Hambürger (Forstpraktikantin vor dem Anwärterdienst in Rheinland-Pfalz) viel über den Wald lernen. Frau Hambürger zeigte uns die Freifläche und die Kinder der 2a konnten hier bereits einiges an Vorwissen aus dem Unterricht einbringen. Viele der Fichten mussten hier aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre und des Borkenkäferbefalls abgeholzt werden. Gemeinsam mit Frau Hambürger besprachen die Kinder die Gründe für das Absterben der Fichte. Wir schauten uns Rindenstücke an und sahen die Spuren des Borkenkäfers.

Spielerisch lernten wir, wie Bäume im Mischwald besser mit den verschiedenen Wetterbedingungen umgehen können, wie sich der Borkenkäfer auf geschwächte Bäume stürzt und das Leitungssystem zerstört und wie das Leitungssystem zur Versorgung der Bäume mit Wasser und Nährstoffen funktioniert. Mit besonderem Eifer pflanzten die Kinder dann in kleinen Gruppen Setzlinge der amerikanischen Küstentanne. Von Frau Hambürger lernten wir, dass diese Baumart mit trocknem Wetter besser klarkommt und wachsen kann. Auch am zweiten Tag mit Frau Hambürger auf der Waldfläche „Küchenhof“ hatten alle wieder großen Spaß dabei, die kleinen Setzlinge der Küstentanne zu pflanzen. Schwerpunkt am zweiten Tag waren zudem die Stockwerke des Waldes mit den jeweiligen Tieren. Wie der Eichelhäher versteckten die Kinder der 2a Eicheln im Waldboden und mussten diese dann später wieder finden. Björn Stelter, Büroleiter der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung, kam am Ende unseres Waldvormittags mit seinen beiden Jagdhunden Anton und Barny zu den Kindern auf die Waldfläche und bedankte sich bei den Kindern für die Unterstützung, diese Waldfläche wieder mit neuen Bäumen zu bepflanzen. Für die Klasse 2a und ihre Lehrerin Frau Gemmecker war diese Woche eine ganz besondere Schulwoche und alle freuen sich schon jetzt darauf, wieder im Wald lernen zu dürfen. Wir bedanken uns herzlich bei der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung für die Unterstützung.

Beendet wurde die Themenwoche mit einer großen Müllsammelaktion in und um Wissen. Gemeinsam mit anderen Klassen übergaben die Kinder den eingesammelten Müll dem Bauhof.“

Bericht von: Franziskus-Grundschule