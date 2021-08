Tennis Herren 70 der SGW erneut am Start

Die erfahrenen Spieler, die als Spielgemeinschaft der SG Westerwald und des TC Bad Marienberg an den Start gingen, konnten in der diesjährigen Meden-Runde zwar keinen vordersten Tabellenplatz in der B-Klasse erreichen, freuten sich aber, ihre Sportart in fairen Wettkämpfen unter Corona-Einschränkungen wenigstens ausüben zu können. In kaum einer anderen Sportart kann man sein Hobby auch in fortgeschrittenerem Sportlerleben noch wettkampfmäßig ausüben. Hervorzuheben ist die Leistung von Hartmut Stein, der alle vier Einzelspiele und noch zwei von vier Doppeln souverän gewinnen konnte. Die rüstigen Tennissenioren lassen die Sommersaison noch bis September mit allwöchentlichen Trainingsspielen ausklingen, wobei sich das Doppelspiel der größten Beliebtheit erfreut.