Siegperle genießt geselligen Tag in Föschbe und verlost dabei über 100 Gruppenpreise

Aus diesem Grund hatten sich kürzlich die Kirchener Wanderfreunde „Siegperle“ auf den Weg ins Asdorftal nach Niederfischbach gemacht. Und nicht wenige Vereinsmitglieder kamen dabei direkt aus „Föschbe“. Bereits kurz vor 9 Uhr öffneten sich die Türen zum Hotel Fuchshof. Und auf dem Parkplatz standen Vorsitzender Sven Wolff und seine neue zweite Geschäftsführerin Nicole Reifenrath parat, um die über 70 „Siegperlen“ in Empfang zu nehmen. Dabei lautete die erste Botschaft des Tages: „Wir haben heute eine Corona-Impfquote von 100 Prozent unter den Anwesenden, sodass wir einen völlig unbeschwerten und geselligen Tag miteinander verbringen können.“ Und so sollte es auch kommen.

Zunächst wurde im Fuchshof gemeinsam gefrühstückt, daran schloss sich eine Ehrung von besonders verdienten Mitgliedern an und schließlich staunten alle nicht schlecht, dass über 100 der in den letzten Jahren durch den Verein, bei ebenso vielen Wandertagen, errungenen Gruppenpreise sich vor ihnen auftürmten. Und es wurde so lange die Lostrommel bei der kostenlosen Tombola gerührt bis auch der letzte Sachpreis seinen Gewinner gefunden hatte. Dabei hatte Wolff mit dem Ziehen und Verkünden der Losnummern noch den leichteren Job. Hingegen fegte die zweite Geschäftsführerin Reifenrath schon wahrlich zwischen den Tischreihen hindurch, um die Preise an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen, wobei sie ihre Kondition erstmals unter Beweis stellen durfte. Sodann schlossen sich die meisten einer geführten Wanderung in Richtung „Auf der Harth“ zum Tierpark und weiter auf den neuen Erlebnisweg Eichhörnchenweg zum ehemaligen Fischbacherwerk an. Nachdem man die Wanderrunde gedreht hatte nutzten viele noch die Gelegenheit, den Tierpark zu besuchen und das Vereinstreffen dort ausklingen zu lassen.