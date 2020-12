Siegener Sportkletterer beim zweiten Deutschen Jugendcup (L) in Wetzlar

Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 09:29 Uhr

Nach dem gelungenen Start in die Wettkampfsaison vor drei Wochen in Darmstadt, stand kürzlich für die Sportkletterer der Sektion Siegerland des Deutschen Alpenvereins (DAV) der zweite Wettkampf in Wetzlar an. Bei starker Konkurrenz erkämpften sich Julika Kern den 23. Platz bei der Jugend A und Melina Reusch den 31. Platz in der Jugend B. Viel Zeit zum Erholen bleibt nicht, denn am 3. Oktober gehen die beiden Sportlerinnen bereits wieder bei den Westdeutschen Meisterschaften im Lead in Lindlar an den Start.